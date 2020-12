4.6 ( 12 )



« Zone Interdite » du dimanche 27 décembre 2020. Ce soir, retrouvez un nouveau numéro inédit du magazine « Zone Interdite ». Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur M6 ou sur 6Play pour le replay. Il nous sera bien sûr présenté par Ophélie Meunier.



Cette semaine « Changement de vie : 3 ans après ont-ils réalisé leurs rêves ? Épisode 2.

« Zone Interdite » du dimanche 27 décembre 2020 : sommaire et reportages de ce soir

Quitter la grisaille pour les cocotiers, c’est le pari d’Élodie et Pierrick. Elle est CPE dans un collège, lui est ingénieur. Il y a trois ans, ces trentenaires mettaient le cap sur le Costa Rica, un petit paradis niché entre l’océan Pacifique et la mer des Caraïbes. Ils pensaient y ouvrir une crêperie, mais très vite ils changent d’avis car ils pensent tomber sur une opportunité : ils investissent toutes leurs économies dans un petit hôtel pour routard. Leur projet : le rénover eux-mêmes pour le faire monter un peu en gamme. Alors ont-ils fait une bonne affaire ? L’épidémie de Covid-19 va les surprendre au moment où leur établissement commence à décoller, mais ils vont profiter de cette pause inattendue pour pouponner. Leur petite fille est née là-bas et grandira au Costa Rica car Élodie et Pierrick n’envisagent pas leur avenir ailleurs !

Régis et Marie ont la cinquantaine et, il y a trois ans, ils quittaient tout pour vivre enfin de leur passion : les chiens de traîneaux. Un pari fou qui les a menés du Vaucluse à la Laponie ! Ils ont investi toutes leurs économies, 50 000 euros, dans une maison achetée aux enchères sur Internet… sans l’avoir jamais vue ! Située au-delà du cercle polaire, leur projet est d’y accueillir des Français et leur faire partager leur nouvelle vie. Leur première saison a été un succès, mais Régis et Marie sont-ils vraiment faits pour cette vie dans un désert glacé ? Là-bas, le premier voisin est à des kilomètres, ils vont découvrir que le vrai challenge est de s’intégrer.



Dans ce nouvel épisode, nous retrouverons Audrey, dans le sud de la France. Production de fromages, vente sur les marchés, mises bas du troupeau, l’ancienne assistante de direction devenue chevrière est sur tous les fronts, soutenue à fond par ses filles et son compagnon. Mais parviendra-t-elle à assurer la survie financière de son exploitation, au moment où l’épidémie de Covid-19 va bloquer la France ?

En Bretagne, sur la côte d’émeraude, Corinne et Hugo, anciens cadres dans le luxe, ont des hauts et des bas. Gérer un hôtel-restaurant de 43 chambres est un marathon qui dure 365 jours par an, surtout quand on vise l’excellence. Décrocheront-ils leur 4e étoile ? Coté famille, leur aventure a suscité une vocation : leur fille ainée veut faire une école hôtelière, un projet qui ravit Corinne mais inquiète Hugo.

Quitter la grisaille pour les cocotiers ou partir en Laponie, c'était le rêve de ces couples Français. Ont-ils réussi à vivre leur rêve ? Découvrez ce qu'ils sont devenus trois ans après. 📺 Dimanche à 21h05 sur @M6 pic.twitter.com/ojmbjD0tsc — Zone Interdite (@ZoneInterdite) December 24, 2020

Il y a trois ans, vous étiez 3 millions de téléspectateurs à suivre le pari fou de ces familles qui ont décidé de changer de vie. Trois ans après, découvrez ce qu’elles sont devenues dans « Zone Interdite ».

