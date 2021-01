Audiences TV prime 21 janvier 2021 : carton pour « La Promesse » sur TF1

5 ( 5 )



Audiences TV prime 21 janvier 2021. Carton du début à la fin. Hier soir le final de la série de TF1 « La Promesse » a de nouveau tout écrasé sur son passage en réunissant 7.21 millions de fidèles en moyenne (jusqu’à 7.47 millions pour le premier épisode) soit 33.6% du public présent devant son poste de télévision.



Carton plein sur toutes les cibles commerciales notamment le public jeune et les femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

#Audiences @TF1 Enorme succès pour #LaPromesse hier soir: 📌 ép 5

7.5M de tvsp

30% de pda FRDA-50a

27% de pda 25-49a 📌 ép 6 (dernier épisode)

7M de tvsp

35% de pda FRDA-50a

31% de pda 25-49a Pour (re)voir le final de la série rdv ce soir @TF1SeriesFilms

en replay @MYTF1 pic.twitter.com/QfBxcbEqTI — TF1 Pro (@TF1Pro) January 22, 2021



Audiences TV prime 21 janvier 2021 : les autres chaînes

On retrouve ensuite France 3 et la rediffusion du film de et avec Clint Eastwood « Impitoyable ». Il a été vu ou revu par 2.30 millions de cinéphiles soit 10.3% du public présent devant son poste de télévision.

M6 complète le podium avec le 3ème volet de la saga « Die hard ». Hier soir « Une Journée en enfer » avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson. Et 2.09 millions d’amateurs de gros bras ont répondu à l’appel (pda 9.5%).

France 2 n’a pas démérité avec son magazine « Envoyé Spécial ». Les thèmes et sujets abordés ont suscité l’intérêt de 2 millions de Français soit 8.7% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de jeudi devant leur petit écran.

Notez également le bonne performance de « Momo » sur TMC avec Christian Clavier, Catherine Frot et Sébastien Thiery. 951.000 personnes se sont de nouveau régalés avec cette comédie multi rediffusée signée Sébastien Thiery et Vincent Lobelle (4.2% de pda).

