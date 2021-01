Plus belle la vie : ce soir, la police sur la piste de Jacob (résumé + vidéo épisode 4200 PBLV du 22 janvier 2021)

5 ( 2 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4200 du vendredi 22 janvier 2021 – La police est sur la piste de Jacob, le kidnappeur de Camille, ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, Patrick et son équipe sont déterminés à le retrouver et l’arrêter !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4200

De peur qu’il ne s’en prenne à Emma, Camille finit par lâcher le nom de Jacob à Éric. Elle raconte aussi quelques détails sur la maison où elle était enfermée. La traque commence, un mur d’enquête est consacré à l’affaire Camille Rimez. Cissé n’a toujours pas donné son accord pour l’appel à témoins, il n’est pas du terrain au grand dam d’Éric. Friedman annonce à Emma que Camille va pouvoir sortir de l’hôpital, et estime que le mieux serait qu’Emma l’accueille chez elle…



Roland se confie à Léo et envisage de vendre le bar pour donner ses parts à Thomas. Léo se propose de les racheter, Barbara est d’accord et Roland est ému. De son côté, Thomas apprend une excellente nouvelle ; l’ancien local qui abritait les Belles Du Mistral est libre. Problème, c’est juste en face du bar de Roland…

Machet n’est pas ravi de voir arriver Boher à la Police Municipale. Le contact entre les deux passe mal et Machet tend un piège à Boher…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4200 du 22 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

