Audiences TV prime 5 janvier 2021 : « 100% bio » large leader (France 3), « S.W.A.T. » puissant, « Lego Masters » dévisse

Audiences TV prime 5 janvier 2021. C’était une quasi évidence et c’est confirmé. Hier soir c’est le téléfilm de France 3 « 100% bio » qui s’est imposé en tête des audiences de la première partie de soirée.



Porté par Didier Bourdon et Catherine Jacob, il a convaincu 4.70 millions de Français soit 19.7% du public présent devant son poste de télévision.

Audiences TV prime 5 janvier 2021 : autres chaînes

Sur TF1, le retour de S.W.A.T. a pu compter sur son lot de fidèles. 4.1 millions de fans ont répondu à l’appel : 4.40 millions pour le premier épisode (pda 17.6%) et 3.77 millions pour le second (pda 16.9%).



France 2 complète le podium avec son magazine de la santé « Pouvoirs extraordinaires du corps humain ». Toujours présenté par Michel Cymes et Adriana Karambeu, il s’intéressait à notre sommeil et avait pour objectif de nous aider à mieux dormir. Et cela a suscité la curiosité de 2.50 millions de personnes soit 11.5% des téléspectateurs.

Pour « Lego Masters » c’est un peu la soupe à la grimace ce matin. Après de belles performances durant les fêtes, le programme n’a plus réuni que 2.45 millions d’amateurs des célèbres briques multicolores, soit 10.7% de l’ensemble du public. Seule satisfaction une place de leader auprès du public jeune et féminin.

Toujours de bons niveaux pour #legomaster 🏆@m6 LEADER auprès des FRDA<50, des <50 et auprès des 4-14ans 🏆Programme le plus puissant de la journée auprès des FRDA et des -50 🎉25% FRDA<50

🎉25%<50

🎉35% auprès des 4-14ans

🎉2.4M de telesp pic.twitter.com/Gahaw6vGvd — M6Pro (@M6pro) January 6, 2021

Arte complète le top 5 avec sa série documentaire « Les coulisses de l’Histoire ». Hier soir 1.20 million de curieux et 5% de part d’audience moyenne.

