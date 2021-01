Audiences TV prime samedi 23 janvier : carton pour « Meurtres à Albi », « Ninja Warrior » leader sur cibles, succès pour « Échappées belles »

4.8 ( 6 )



Audiences TV prime samedi 23 janvier 2021. Le samedi soir c’est généralement France 3 qui s’impose en tête des audiences de la première partie de soirée. Et cela s’est encore vérifié hier soir avec « Meurtres à Albi » avec Léonie Simaga et Bruno Debrandt.



Verdict sans appel : 6.25 millions de téléspectateurs pour 26.2 % de part de marché sur l’ensemble du public.

Audiences TV prime samedi 23 janvier 2021 : les autres chaînes

On retrouve ensuite TF1 et les dernières qualifications pour la grande finale de « Ninja Warrior ». Hier soir elles ont fait vibrer (ou pas) 3.86 millions de Français soit 16.3% des téléspectateurs. TF1 était toutefois leader sur la plupart des cibles commerciales (public jeune et féminin, ndrl).



#Audiences @TF1 Succès pour #NinjaWarrior saison 5 ! Leader auprès des cibles principales avec : 📌 3,9 M de téléspectateurs ✅ 26% PdA FRDA-50a

✅ 27% PdA 25/49

✅ 48% PdA 4/14

✅ 35% PdA 15/24 RDV samedi pro @DenisBrogniart @Tof_Beaugrand @IrisMittenaere pour la FINALE ! pic.twitter.com/V55BxYz2Jq — TF1 Pro (@TF1Pro) January 24, 2021

Quant à « Symphonissime », le divertissement proposé par Stéphane Bern, il a pu compter sur 2.31 millions de mélomanes soit 10.5 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de samedi devant leur petit écran.

Toujours la Bérézina pour « Stumptown », l’excellente série proposée par M6. Admirablement servie par Cobie Smulders (Dex Parios), elle ne trouve pas son public en France avec à peine 1.67 million de fidèles pour le premier épisode de la soirée (pda 6.9%).

France 5 complète le top 5 avec son excellent magazine « Echappées belles ». Hier soir direction l’Île de La Réunion. Et 1.42 million d’amoureux de belles images ont répondu à l’appel soit 5.9% de part d’audience moyenne.

