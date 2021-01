Plus belle la vie : ce soir, Léo à la retraite (résumé + vidéo épisode 4188 PBLV du 6 janvier 2021)

4.7 ( 10 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4188 du mercredi 6 janvier 2021 – Léo prend sa retraite ce soir dans votre série marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, à la surprise générale alors qu’il n’a pas prévenu ses collègues, Léo organise son pot de départ à la retraite !



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Samia disparait, un nouveau commissaire, Léa prend une décision (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4188

Samia a reçu la nouvelle comme un choc et doit parler à Lucie pour qu’elle ne se fasse pas d’illusion sur le couple de ses parents. Mais la fillette a déjà fait le deuil de cette relation contrairement à sa mère qui est brisée. Boher est dans une confusion extrême, et n’est pas prêt à assumer ses sentiments. Ariane et Eric sont en planque et filoche Boher dans l’espoir qu’il les mène jusqu’à Pavel. Ce dernier promet à Boher une vengeance terrible pour avoir fait souffrir Irina…



Annonces





Léo se confie à Barbara sur son souhait de quitter la police. Barbara est touchée et est heureuse pour lui et pour sa nouvelle relation avec Claire. Tout le commissariat est ému de le voir partir et lui souhaite tout le bonheur du monde dans sa nouvelle vie. Léo ne perd pas de temps et enfile un tablier pour aider sa belle au bar du Mistral…

Riva remarque que Jean-Luc ne s’endort jamais quand il est avec Mirta. Ça se confirme quand ils font une expérience. Riva doit convaincre Mirta de restée collée à Jean-Luc…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4188 du 6 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés