Plus belle la vie en avance : Samia disparait, Jean-Paul culpabilise (vidéo PBLV épisode n°4195)

5 ( 5 )



Annonces





Samia a disparu volontairement dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». Et vendredi prochain, alors que Jean-Paul a réalisé qu’elle les avait abandonnés à cause de lui, il culpabilise…



Annonces



Annonces

Jean-Paul s’en veut et se demande même ce que Léa fait à ses côtés.



Annonces



Annonces



Annonces





La police aux frontières lui a confirmé que Samia avait bien pris un vol pour Alger en voyant avec sa véritable identité et sans se cacher. Elle apparait même sur une caméra de vidéo surveillance !

Jean-Paul demande à Léa de s’éloigner de lui mais elle a une information sur Samia à lui donner… En effet, Léa explique à Jean-Paul qu’elle a surpris une conversation entre deux flics lors de la réunion du conseil municipal. Ils affirmaient lui avoir réglé son compte !!



Annonces





Un extrait de l’épisode de PBLV 4194 de jeudi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4195 du 15 janvier 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

A lire aussi :

EXCLU Plus belle la vie : Samia disparait, un nouveau commissaire, Léa prend une décision (infos PBLV) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés