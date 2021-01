« Tous en cuisine » du 5 janvier 2021 : ingrédients et ustensiles pour les recettes de ce soir

4.7 ( 10 )



« Tous en cuisine » du 5 janvier 2021. Nouveau numéro de « Tous en cuisine » et nouvelles recettes ce soir sur M6 en compagnie de Cyril Lignac, Jérôme Anthony et leurs invités. Rendez-vous à partir de 18h40 sur la chaîne ou en replay sur 6PLAY.



« Tous en cuisine » du 5 janvier 2021 : vos deux recettes de ce soir

FILET DE BŒUF AU POIVRE, SALADE D’ÉPINARDS

Les ingrédients pour 4 personnes

4 filets de bœuf de 130g (à température ambiante)

3 cuil à soupe de poivre mignonnette noir

1 cuil. à soupe de beurre

2 cuil. à soupe de cognac

10cl de vin blanc

20cl de crème liquide

2 cuil. à soupe de jus de rôti (bouillon à sauce)

2 poignées de pousses d’épinards lavées et équeutées

Huile de tournesol

Huile d’olive + vinaigre balsamique blanc

Sel fin



Les ustensiles

1 poêle + 1 spatule + 1 assiette + 1 cuillère

1 saladier

TARTE AUX MENDIANTS

Les ingrédients pour 4 personnes

100g de beurre mou + 10g pour beurrer le cercle à tarte

100g de sucre

1 gousse de vanille

2 œufs

100g de poudre d’amandes

1 rouleau de pâte sablée ou sucrée

100g d’amandes et noisettes concassées

100g de cerneaux de noix

100g de figues coupées en dés

100g de raisins blonds secs

2 cuil. à soupe de miel liquide

Sucre glace pour décorer

Les ustensiles

1 saladier + 1 spatule + 1 maryse

1 cercle à tarte + 1 fourchette + 1 cuillère à soupe

1 grille pâtissière

On fait quoi de tout ça ? Surtout on ne panique pas ! Pour être certain de bien réaliser ces deux recettes, on se branche sur M6 et/ou sur 6Play dès 18h40.

Rendez-vous également sur les comptes des réseaux sociaux de M6 et de Cyril Lignac.

Le saviez-vous ?

Les livres de la collection « Fait Maison » sont disponbiles. Inspirées de l’émission, retrouvez dans chaque tome des recettes salées et/ou sucrées simples à réaliser et pour les petits budgets.

Des livres indispensables, ultra-pratiques et sans prétention, pour égayer vos déjeuners et dîners ; des recettes gourmandes, croquantes, craquantes, à déguster en solo, à deux, en famille ou entre amis.

Ils sont actuellement disponibles sur Amazon au prix de 12.90 euros. Pour plus d’infos et d’éventuelles commandes, suivez les liens ci-dessous

>> CLIQUEZ ICI pour LE TOME 1

>> CLIQUEZ ICI pour LE TOME 2

>> CLIQUEZ ICI pour LE TOME 3

« Tous en cuisine » c’est du lundi au vendredi dès 18h40 sur M6 et 6Play jusqu’au 14 janvier 2021 inclus. Dès le 18 janvier, retour c’est « La meilleure boulangerie de France » qui prendra le relais.

