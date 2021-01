Un si grand soleil : Bilal s’interroge, Gérald et Yasmine réconciliés, ce qui vous attend vendredi 22 janvier (épisode n°565 en avance)

4.9 ( 10 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 565 du vendredi 22 janvier, Sofia se demande si elle va pouvoir vivre avec Elise en sachant qu’elle peut être en danger à tout moment…



Sofia a bien du mal à se faire l’idée alors que de son côté, Bilal s’interroge sur l’avenir de Charlie.



En effet, Bilal réalise qu’il n’a aucun droit sur la petite fille et que s’il arrivait quelque chose à Elise et Sofia, elle serait placée et il ne pourrait pas la récupérer…

Becker félicite Elise pour l’arrestation du tireur et il s’excuse pour sa réaction suite au dossier Faure / Lestrac. Il reconnait que si elle a cédé au chantage, c’est qu’elle ne se sentait pas assez soutenu au commissariat.



Gérald et Yasmine pensent chacun de leur côté que leur histoire est terminée. Anissa et Dylan en viennent même à se disputer, Anissa étant convaincue que Gérald a quitté sa mère et Dylan du contraire ! Antonin essaie de les calmer et leur explique que leurs parents doivent régler leurs affaires seuls.

Claire conseille à Yasmine de s’expliquer avec Gérald. Elle va donc le voir, Gérald lui présente ses excuses pour sa maladresse. Il lui explique que ça fait trop longtemps qu’il n’a pas eu de relation et Yasmine lui confie ses craintes. Ils se réconcilient et décident de passer le week-end ensemble !

Rendez-vous vendredi 22 janvier à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 5 février 2021

