Un si grand soleil : Eliott passe à l’action, Bilal veut reconnaitre Charlie, ce qui vous attend vendredi 29 janvier (épisode n°570 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain pour terminer la semaine dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 570 qui sera diffusé le vendredi 29 janvier, Eliott passe à l’action.



En effet, alors qu’Eliott rencontre le procureur Bernier dans une église, il l’informe qu’il a réussi à passer la nuit chez Alicia.



Bernier lui donne une clé usb sur laquelle mettre tout ce qu’il trouvera dans l’ordinateur d’Alicia. Il lui donne aussi un brouilleur de caméras.

Durant la nuit, Eliott s’introduit dans le bureau d’Alicia… Il a une nouvelle vision de son père qui le met en garde contre la femme d’affaires… Eliott ne le prend pas au sérieux et récupère les données.



De son côté, Virgile est inquiet d’avoir vu Alicia au camping, mais Eve le rassure et lui demande de leur faire confiance.

Quant à Bilal, il monte un berceau à la coloc pour accueillir la petite Charlie qu’il doit garder. Hafida le rejoint, elle a acheté de quoi la gâter. Mais Elise et Sofia n’arrivent pas à la laisser et appellent Bilal pour dire que la petite a de la fièvre… Résultat, Bilal le prend comme un manque de confiance et appelle Johanna. Il veut reconnaitre sa fille !

Hafida va voir Elise pour la mettre en garde… Elle promet de programmer une nouvelle journée de garde pour Bilal.

Rendez-vous vendredi 29 janvier à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

