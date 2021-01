Un si grand soleil en avance : Yasmine et Gérald en couple ? (résumé + vidéo épisode n°560 du 15 janvier 2021)

4.7 ( 7 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Yasmine et Gérald vont-ils former un joli couple dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? Ca semble en tout cas bien parti entre ces deux là !



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 560

Yasmine confie à sa fille, Anissa, qu’elle a passé une très belle soirée avec Gérald la veille. Elle n’ose pas le recontacter et se demande si c’est raisonnable de se lancer dans une nouvelle relation à son âge… Anissa l’encourage à foncer et alors qu’elle allait lui écrire, Yasmine reçoit un sms de Gérald pour l’inviter à boire un verre en fin de journée.



Voici venu le temps des bonnes résolutions. Celles de Johanna vont-elles être exaucées ? Elise va-t-elle être comprise ? Quant à Antonin et Dylan, ils pourraient bien se découvrir de nouveaux liens…

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 15 janvier

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

