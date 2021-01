Un si grand soleil : Gérald déçoit Yasmine, Elise appât, ce qui vous attend mercredi 20 janvier (épisode n°563 en avance)

4.5 ( 10 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 563 du mercredi 20 janvier, Elise sert d’appât pour tenter de coincer le tueur.



En effet, Elise veut aider à le faire arrêter et même si Sofia lui reproche de mettre sa vie en danger, elle tient à aller jusqu’au bout.



Becker informe Bernier qu’Elise va servir d’appât tandis que de son côté, le tueur appelle sa fille et lui laisse un message sur son répondeur. Il confie à sa fille qu’il voulait entendre sa voix pour avoir assez de courage pour aller au bout…

Mais le plan de la police ne se déroule pas du tout comme prévu… Alors qu’Elise est dans la rue avec une poussette pour attirer le tueur, il s’est pendant ce temps là introduit chez elle et il l’attend !



De son côté, Gérald a passé la nuit avec Yasmine. Mais, de peur de croiser Anissa, il repart tôt le matin en prétextant avoir beaucoup de travail… Yasmine le prend mal, d’autant que Gérald ne lui envoie qu’un message un peu froid dans la journée. Elle pense qu’il voulait juste coucher avec elle alors que Gérald cherche sur internet comment lui déclarer son amour…

Rendez-vous mercredi 20 janvier à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 5 février 2021

