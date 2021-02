« The Voice » du 27 février 2021 : ce soir deux tribus s’affrontent…

5 ( 3 )



« The Voice » du 27 février 2021. Véritable succès d’audience de la chaîne, la 10ème saison de « The Voice » vous donne rendez-vous soir dès 21h05 sur TF1 et en replay vidéo sur MYTF1 pour la suite des auditions à l’aveugle.



« The Voice » du 27 février 2021 : les tribus s’affrontent

Mais attention car à partir de ce soir deux tribus seront en lice : la tribu des “Instinctifs“ face à la redoutable tribu des “Intellos“. Et ce soir leur affrontement s’annonce impitoyable…

#TheVoice

Cette semaine, la tribu des “Instinctifs“ s’est formée sur le camp de The Voice💥

Face à elle, la redoutable tribu des “Intellos“🔥

Demain soir, leur affrontement s’annonce impitoyable, car à la fin, il n’en restera qu’un (vainqueur de The Voice)✌️ pic.twitter.com/sfI5TmuclE — The Voice : La Plus Belle Voix (@TheVoice_TF1) February 26, 2021



The Voice : replay, rattrapage

Si vous n’étiez pas au rendez-vous de la précédente émission, sachez que de nouveaux talents sont venus grossir les rangs de nos 4 coachs :

– Dans la team Amel Bent : Niki et Lara

– Dans la team Marc Lavoine : Anik

– Dans la team Florent Pagny : Marie, Vanina et Eolya

– Dans la team Vianney : The Vivi (exclu du programme depuis), paul’O

« The Voice » revient ce soir sur TF1 et MYTF1. Répondrez-vous aussi nombreux que la semaine dernière ?

