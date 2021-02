Audiences TV prime 8 février 2021 : « Je te promets » chute, « L’amour est dans le pré » en forme

5 ( 6 )



Audiences TV prime 8 février 2021. Hier soir nouvelle victoire de TF1 en prime-time avec sa série « Je te promets ». Oui mais les chiffres sont en baisse sensible avec plus d’un million de téléspectateurs en moins sur une semaine.



Verdict : 4.02 millions de téléspectateurs en moyenne pour les deux épisodes pour 18.6% de part d’audience moyenne. La semaine dernière 5.02 millions de curieux avaient choisi TF1 (22.3% de PDA).

Audiences TV prime 8 février 2021 : « L’amour est dans le pré » en forme

Succès pour M6 et la suite des portraits de la saison 16 de « L’amour est dans le pré ». 3.5 millions de romantiques ont opté pour l’émission de dating de Karine le Marchand, soit 15.2% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de lundi devant leur petit écran.

« Les aventures du jeune Voltaire » sur France 2 ont fait mieux que résister. 3.23 millions de téléspectateurs et 14.1% de part de marché pour les deux premiers épisodes.



On retrouve ensuite France 3 et le film inédit « Manchester by The Sea ». Porté par Casey Affleck et Michelle Williams, il s’est toutefois contenté de 1.45 million de téléspectateurs (6.8% de pda).

W9 complète le top 5 grâce à Whoopi Goldberg dans « Sister Act ». Vue et revue, cette comédie aussi drôle qu’attachante a encore convaincu 1.31 million de Français soit 5.7% de l’ensemble du public.

Quand une chanteuse de cabaret se cache dans un couvent pour échapper à des gangsters !

