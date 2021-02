W9 présente « Escape » ! (histoire, casting)

4.6 ( 11 )



W9 présente « Escape » une fiction évènement et inédite portée par Lannick Gautry, Barbara Cabrita, David Mora, Johann Dionnet et Astrid Roos. L’histoire est celle d’une bande d’amis qui va organiser un escape game. Mais tout ne va pas se dérouler comme prévu. Mensonges et trahisons risquent bien de s’inviter…



« Escape » c’est quoi ?

Vladimir, Hélène, Stéphane et Thomas sont amis depuis leurs études. Aujourd’hui, Vladimir et Hélène ont fondé une famille, Vladimir et Stéphane ont ouvert un restaurant, et Thomas est en couple avec Céline, serveuse dans ce restaurant. Pour fêter les 35 ans de son mari, Hélène organise un Escape Game avec la bande. Seule Pauline, la sœur de Vladimir, manque à l’appel. Arrivés sur place, ils sont accueillis par Agnès, qui leur explique que l’intrigue se déroule à Versailles et qu’ils ont 1h pour faire libérer une courtisane accusée à tort d’un crime qu’elle n’aurait pas commis.

Agnès leur ouvre les portes d’une pièce qui rappelle La Galerie des Glaces et le jeu peut commencer. Mais très vite, ils se rendent compte que quelque chose cloche. Chaque énigme révèle un détail ou un secret sur leur passé et les tourne les uns contre les autres. Pire, s’ils ne résolvent pas l’Escape Game assez vite, il semblerait que leurs vies soient en danger. Une chose est sûre : ils ne sont pas là par hasard.

Casting

Dans les rôles principaux



Lannick Gautry (Vladimir), Barbara Cabrita (Hélène), David Mora (Stéphane), Johann Dionnet (Thomas), Astrid Roos (Céline)

Également au casting :

Camille Claris incarne Pauline, la petite sœur de Vladimir. Elle n’a pas répondu présente pour l’anniversaire de son frère…

Elise Larnicol interprète Agnès, la directrice de l’Escape Game. Dès l’arrivée de Vladimir et ses amis, elle leur réserve un accueil glacial

Le saviez-vous ?

Le projet Escape est très largement inspiré d’une série digitale du même nom en 4 x 5 minutes, produite en 2018 par Golden Network pour le service Golden Stories, diffusé sur Pickle TV d’Orange. Fort de cette expérience réussie, Golden a proposé aux auteurs de développer un 2 x 45 minutes, en conservant le principe de l’Escape Game à huis clos et de la bande d’amis qui vole en éclat sur un fond de vengeance. La chaine W9 s’est par la suite rapidement positionnée sur ce projet de fiction ambitieux.

Et on termine avec les images….

Mardi soir sur @W9

ESCAPE (que j’ai eu la chance de produire)

Écrit par Inan Çiçek et Florian Spitzer

Réalisé par @stefcarlod et @_valentinv

Avec Lannick Gautry, Barbara Cabrita, Johann Dionnet, Astrid Roos et David Mora Merci à toute l’équipe ! @jeromefouqueray pic.twitter.com/ap2k4Dl5EU — Julie Coudry (@julie_coudry) February 7, 2021

Prêts pour une soirée haletante, divertissante et pleine de rebondissements ? Alors rendez-vous ce soir dès 21h05 sur W9 ou en replay sur 6PLAY/W9.

