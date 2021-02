Ici tout commence : Rose et Antoine aident Lisandro, Laetitia ment encore, ce qui vous attend mardi 16 février (épisode 77 en avance)

4.5 ( 4 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 77 qui sera diffusé le mardi 16 février, Lisandro va avoir besoin d’aide…



En effet, alors qu’il a enlevé Esteban et que Gaelle l’enfonce auprès des gendarmes, le fils de Lisandro est malade !



Il a mal à la tête et semble avoir de la fièvre, Lisandro laisse le petit garçon seul afin d’aller chercher des médicaments. Il demande de l’aide à Rose, qui réussit finalement à convaincre Antoine d’aller l’aider !

Rose et Antoine vont voir Lisandro ensemble. Lisandro explique à Antoine qu’il pense que tout ça est un coup monté de Gaelle avec la complicité d’Elodie. Antoine lui demande de se rendre et de parler aux gendarmes, Lisandro refuse. Il leur demande de l’aider en trouvant le lien entre Gaelle et Elodie…



De son côté, Eliott est félicité pour son plat par la chef Armand. Il attise la jalousie de Greg, d’autant que Clotilde lui reproche de reproduire les plats de son père. Eliott décide de provoquer Greg et lui fait un bisou sur la bouche ! Greg le prend mal et se venge en sabotant un plat d’Eliott…

Quant à Laetitia, elle ment encore une fois à Vincent. Elle lui présente Kelly comme étant sa soeur au lieu de lui dire qu’il s’agit de sa fille… Kelly s’inquiète des conséquences de ce nouveau mensonge.

Rendez-vous mardi 16 février à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

