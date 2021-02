Plus belle la vie en avance : Emma avoue avoir trompé Baptiste (vidéo PBLV épisode n°4220)

4.9 ( 9 )



Les choses vont mal tourner en fin de semaine pour Emma et Baptiste dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, alors que Baptiste essaie de réconforter Emma et lui conseille d’arrêter de s’enfoncer toute seule, elle va lui faire un terrible aveu…



Emma annonce à Baptiste que la veille à la salle de boxe, elle l’a trompé avec un inconnu !



Baptiste demande à Emma si elle est sérieuse, elle ne lui répond pas et il préfère s’en aller…

Baptiste arrivera-t-il à lui pardonner ?



Un extrait de l’épisode de PBLV 4220 de vendredi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4220 du 19 février 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

A lire aussi :

EXCLU Plus belle la vie : Jean-Paul se met en danger, Victoire trompe Sacha (infos PBLV) en cliquant ICI

