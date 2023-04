« Je te promets » du 10 avril : vos épisodes ce soir sur TF1

4.7 ( 12 )

« Je te promets » du 10 avril 2023 – Ce lundi soir à la télé, TF1 poursuit la diffusion de la saison 3 de Je te promets. Au programme, deux nouveaux épisodes inédits.







A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







« Je te promets » du 10 avril 2023 : vos épisodes inédits ce soir

Saison 3 épisode 3 : Tandis que Maud entreprend une fécondation in vitro et que Michaël enquête sur le passé de leur père, Mathis prend sous son aile un jeune marin prometteur pour qui il fonde une écurie de course nautique. Dans le passé, les triplés fêtent leurs 17 ans lors d’une boum. Les parents s’isolent dans la salle de bain pour s’organiser leur propre soirée pendant que Mathis fait la rencontre d’une fille dont il tombe immédiatement éperdument amoureux : Agnès.

Saison 3 épisode 4 : Pour que la fécondation in vitro soit une réussite, Tanguy a arrêté la prise d’antidépresseurs sans en parler à Maud. Agnès rend visite à sa mère et en profite pour régler ses comptes avec elle. C’est aussi l’occasion de renouer avec sa passion de jeunesse : la danse. Quant à Michael, il retrouve la trace d’un ancien camarade de son père durant la guerre d’Algérie qui lui révèle que Paul est loin d’avoir tout dit sur son passé.



« Je te promets » saison 3 : rappel de la présentation

Avec l’arrivée de la quarantaine, les triplés arrivent à un tournant décisif de leur existence. En effet, Maud souhaite fonder une famille mais ce désir d’enfant pourrait avoir de lourdes conséquences sur sa santé et celle de Tanguy, alors même que sa carrière de chanteuse semble sur le point de décoller. Michaël se rapproche d’Estelle, la cousine d’Agnès, mais ne parvient pas à percer son mystère et se laisse emporté par des sentiments naissants. Enfin, Mathis s’embarque dans une nouvelle aventure professionnelle.

C’est le souvenir toujours vif de leur père Paul, décédé 23 ans plus tôt, qui les aidera à faire des choix cruciaux pour leur avenir et transmettre à leur tour l’héritage qu’il leur a laissé. En découvrant que Paul lui a menti toute sa vie, Florence va tenter rétrospectivement de mieux comprendre celui qu’elle a tant aimé. Ainsi, la saison va nous plonger avec eux dans le passé caché de cet homme extraordinaire et dévoiler peu à peu ses secrets.

VIDÉO « Je te promets » du 10 avril 2023 : la bande-annonce

Inédit, Je te promets, continue, avec Camille Lou, Hugo Becker, Marilou Berry et Guillaume Labbé. 📺 DEMAIN à 21H10 sur #TF1. Et en replay sur @MYTF1. pic.twitter.com/hKc2p2aciM — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) April 9, 2023

Avec : Camille Lou (Florence (1975/1999)), Hugo Becker (Paul 1(962/1975/1998/2021)), Marilou Berry (Maud (2021)), Guillaume Labbé (Michaël (2021)), Narcisse Mame (Mathis (2021)), Léonie Simaga (Agnès (2021)), Marc Riso (Tanguy), Sara Martins (Estelle Bassembo), Nathalie Roussel (Florence (2021/2040)), Dembo Camilo (Mathis ado (1998/1999/2000)), Adil Dehbi (Emile (2021/2040)), Denis Lefrancois (Damien Honoré (réalisateur)), Inès d’Assomption (Agnès ado (1998/2000)), Maud Martin (Maryse (1969/1974)), Léo Barbenes (Francis Cabrel (21 ans)), Sébastien Blanc (Juré Sud Radio 1), Bernard Bloch (Joël Dumorel (Vétéran unijambiste)), Nicolas Vallet (Florent Autexier (DRH Agnès))

Avec la participation de Constance Dollé (Carole (Mère Agnès))

