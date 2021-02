Plus belle la vie : ce soir, Camille retombe sous emprise (résumé + vidéo épisode 4206 PBLV du 1er février 2021)

4.5 ( 41 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4206 du lundi 1er février 2021 – Camille est toujours sous l’emprise de Jacob ce soir dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». En effet, la jeune femme profite de l’absence d’Emma et Baptiste pour appeler Jacob et s’excuser d’être partie !…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Jacob veut tuer Lucie, Jean-Paul au plus mal, Victoire proche de Vidal (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4206

Camille est absorbée par son téléphone et Emma est loin d’imaginer ce que sa petite sœur est train de faire. Au même moment, Jacob achète des outils et une chaine tout en promettant à Camille qu’ils vont très bientôt se revoir. De son côté, Michel Boyer se fait accuser à tort, il a un alibi et la police va le vérifier. Emma et Baptiste rentrent chez eux après avoir passé un peu de temps ensemble, Emma découvre avec effroi la duplicité de Camille…



Annonces





Thomas essaie d’argumenter face à Barrault pour l’autorisation de la terrasse. Sous l’influence de César, Barbara va attaquer l’homme politique sur son terrain. Elle lui tend un piège en utilisant Massilia News et en prônant le consommer local. La stratégie est payante, Barrault à trop peur d’une mauvaise presse…

Vidal corrige les notes de thèse de Victoire en un rien de temps. Vexée, elle lui fait comprendre qui est le médecin à Marseille-est….

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4206 du 1er février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 41 Aucune note

Liens sponsorisés