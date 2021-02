« Taratata 100% live » du 26 février 2021 : artistes et invités de Nagui, ce soir sur France 2

4.4 ( 7 )



« Taratata 100% live » du 26 février 2021. Ce soir retrouvez un numéro inédit de « Taratata 100% live ». Mais après trois primes exceptionnels, ce soir, retrouvez TARATATA en deuxième partie de soirée. Rendez-vous dès 22h55 sur France 2 et/ou en avant-première et replay sur France.TV.



Une émission en compagnie de plusieurs de ses meilleurs habitués, mais aussi de petits nouveaux qui font parler. À suivre et à écouter sans modération.

« Taratata 100% live » du 26 février 2021 : artistes et invités de ce soir

Fidèle parmi les fidèles, JULIEN CLERC revient nous présenter son nouvel album « Terrien », dont il jouera en live le titre « Mon refuge ». Un morceau choisi et très personnel évoquant son retour en France après cinq années passées à Londres. Puis, rejoint par JÉRÉMY FRÉROT, il reprendront uniquement pour Taratata « Je suis sous… » de l’inoubliable Claude Nougaro.

RAPHAEL nous présentera son nouveau succès « Personne n’a rien vu », extrait de son nouveau disque, « Haute Fidélité ». Il invitera ensuite la jeune artiste française SILLY BOY BLUE pour un duo sur une reprise de « Where Is My Mind » des Pixies.



Le groupe mythique de hard rock français TRUST réinterprètera l’un de ses tubes « Les Brutes », titre engagé sur les violences du communisme soviétique, et « Démocrassie ». Invité à les rejoindre sur scène, le comédien, auteur et metteur en scène SIMON ABKARIAN sera également des nôtres pour un duo sans concession sur une reprise d’Edith Piaf, « J’m’en fous pas mal ».

Enfin retrouvez pour la première fois le chanteur HERVÉ ! Dernièrement nommé aux Victoires de la Musique, le digne héritier d’Alain Bashung nous interprètera « Si bien du mal », extrait de son premier album solo.

Duos, confessions à Nagui et bijoux en acoustiques, TARATATA vous offre une nouvelle parenthèse musicale comme seule elle en a le secret, pour une fin de semaine tout en légèreté.

Vidéos

Pour vous faire patienter, voici quelques images. À commencer par la bande-annonce de votre émission

Les coulisses des répétitions : Hervé et Anthonin Violot (Batteur Trust )

Des tas d’autres vidéos vous attendent sur la chaîne Youtube de l’émission en CLIQUANT ICI.

Et pour voir l’émission dans son intégralité, rendez-vous ce soir sur France 2 et France.TV

