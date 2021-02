Un si grand soleil : Eve veut balancer Eliott, Dylan met son père en garde, ce qui vous attend vendredi 19 février (épisode n°585 en avance)

5 ( 2 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Fan de la série « Un si grand soleil » et impatient de savoir ce qui vous attend demain ? Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 585 qui sera diffusé le vendredi 19 février, Eve est sur le point de dénoncer Eliott !



En effet, après la révélation de Sam, Eve va voir son fils au bar et lui reproche de vouloir prendre la fuite sans se soucier des conséquences pour elle, Virgile et les autres de son réseau.



Eliott lui dit qu’elle va partir avec eux mais Eve est furax. Plus tard, elle va voir Virgile et lui conseille de s’éloigner de Montpellier. Virgile ne veut pas partir et Eve se dit prête à dénoncer Eliott pour qu’il ne parte pas en Asie avec Alicia et sa famille !

De son côté, Gérald continue de dépenser sans compter pour Yasmine. Il a réservé leur week-end dans un gîte quand Dylan l’informe que le chèque de 4.000 euros d’un client a été rejeté ! Il conseille à son père de faire attention à ses dépenses mais Gérald le prend mal…



Dylan décide d’aller parler à Eliott, qui lui donne 5.000 euros pour le remercier pour son aide pour la comptabilité d’Alicia. Une somme d’argent que Gérald refuse ! Il préfère annuler sa soirée avec Yasmine et il accepte un chantier de nuit.

Rendez-vous vendredi 19 février à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

