Annie Cordy : son cercueil exposé à Cannes dès aujourd’hui

Alors que la chanteuse Annie Cordy est décédée vendredi dernier à son domicile de Vallauris, dans les Alpes Maritimes, vous pouvez lui rendre un dernier hommage à partir de ce mardi à Cannes.



En effet, le cercueil d’Annie Cordy est exposé à partir d’aujourd’hui et jusqu’à vendredi à la maison funéraire de Cannes.



Ses funérailles auront ensuite lieu samedi, avec une cérémonie en plein air sur la Butte de Saint-Cassien suivie de l’enterrement au cimetière de L’Abadie.

Rappelons que l’inoubliable interprète de « Tata Yoyo », âgée de 92 ans, a été retrouvée morte par les pompiers vendredi dernier, victime d’un arrêt cardiaque.



Chanteuse belge, Annie Cordy avait enregistré plus de 700 chansons au style enjoué et festif, joué dans une vingtaine de comédies musicales et d’opérettes, une quarantaine de films, une trentaine de séries et téléfilms, une dizaine de pièces de théâtre, donné près de 10 000 galas.

En France, elle avait été décorée Commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres en 1992.

