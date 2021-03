Audiences TV prime 13 mars 2021 : « The Voice » performe (TF1), beau succès pour « Echappées Belles » (France 5)

4.6 ( 9 )



Audiences TV prime 13 mars 2021. Cette 10ème saison de « The Voice » continue de performer chaque samedi soir sur TF1. Nouvelle victoire hier soir, victoire sans appel puisque cette nouvelle soirée d’auditions à l’aveugle a convaincu 5.63 millions de téléspectateurs soit 28% du public présent devant son poste de télévision.



Comme à chaque fois grosses performances sur cibles notamment auprès du public jeune et féminin avec par exemple 53% des enfants ou 41% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

#Audiences @TF1#TheVoice très largement #Leader & puissant sur les cibles principales :

📌 5,6M tvsp

✅ 41% PDA FRDA-50A

✅ 38,5% PDA 25-49A

✅ 53% PDA 4-14A

✅ 42% PDA 15-24A

✅ 48% PDA 15-34A

RDV Samedi pro pour la suite des auditions à l’aveugle sur @TF1 @nikosaliagas pic.twitter.com/LzqDLjhCw8 — TF1 Pro (@TF1Pro) March 14, 2021



Audiences TV prime 13 mars 2021 : autres chaînes

Même en mode rediffusion le « Commissaire Magellan » de France 3 peut compter sur ses adeptes. Hier soir le premier épisode de soirée « La nébuleuse d’Orion » a rassemblé 3.96 millions de fidèles (pda 17.5%)

M6 complète le podium avec sa série « Hawaii 5-0 » dont le premier épisode de la soirée, le seul inédit, a réuni 2.18 millions d’inconditionnels soit 9.2% des téléspectateurs.

On retrouve ensuite France 2 et un nouveau numéro de son émission « Symphonissime ». Les artistes et invités de Stéphane Bern n’ont rassemblé que 1.89 million de Français soit seulement 9.2% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de samedi devant leur petit écran.

Et un nouveau succès pour France 5 et son magazine « Echappées Belles » qui nous emmenait hier soir en week-end dans les Deux-Sèvres ». Verdict : 1.51 million de Français pour 6.5% de part d’audience.

