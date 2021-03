Audiences TV prime 19 mars 2021 : « Koh-Lanta » leader devant « Tropiques criminels », succès pour « Les Chevaliers du Fiel »

4.9 ( 8 )



Audiences TV prime 19 mars 2021. Pas de surprise ce matin à la lecture des chiffres de l’audimat. C’est bien sûr le jeu de TF1 « Koh-Lanta » qui s’est très largement imposé en tête des audiences de la première partie de soirée.



Verdict : 5.45 millions de téléspectateurs pour 26.9% de part d’audience sur l’ensemble du public. Large domination sur le public jeune avec jusqu’à 66.5% de pda auprès des enfants et 43 % auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

#Audiences #TF1 #KohLanta Les armes secrètes tjrs aussi puissant & fédérateur

Large #Leader sur l’ens soirée 📌 5.4M tvsp ✅ 43% PdA FRDA-50

✅ 66.5% PdA 4-14

✅ 55% PdA 15-24

✅ 52% PdA 15-34 RV Ve prochain avec @DenisBrogniart et les aventuriers à 21h05 sur @TF1

▶️@Mytf1 pic.twitter.com/Dx315tF6OD — TF1 Pro (@TF1Pro) March 20, 2021



Audiences TV prime 19 mars 2021 : les autres chaînes

On retrouve ensuite France 2 et le final de la « Tropiques criminels » qui fait mieux que résister avec 4.52 millions de téléspectateurs et 19.3% de part de marché. Très nette hausse par rapport à la semaine dernière.

M6 complète le podium avec NCIS. Le premier épisode de la soirée – un épisode inédit de la saison 18 – a réuni 3.22 millions d’inconditionnels soit 12.8% des téléspectateurs. En moyenne les deux premiers épisodes affichent 2,59 millions de fans.

Déception pour les « 300 choeurs » de France 3. Hier soir les artistes chantaient « les tubes d’un jour ». Oui mais seules 1.73 million de personnes ont répondu à l’appel soit 8% de ceux qui étaient devant leur petit écran.

Enfin beau succès pour C8 avec spectacle « Chevaliers du Fiel : Les décoiffeuses ». Diffusé en direct il a amusé 1.13 million de Français soit 5% de l’ensemble du public.

