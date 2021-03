Plus belle la vie : ce soir, Sacha doute de Victoire (résumé + vidéo épisode 4229 PBLV du 4 mars 2021)

5 ( 4 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4229 du jeudi 4 mars 2021 – Sacha doute de Victoire ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, Victoire a un comportement étranger et Sacha soupçonne une liaison avec Vidal… Quand il l’interroge, elle est glaciale et désagréable…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4229

Boher retarde l’enquête de la Police Nationale en cachant les vidéos de surveillances à Patrick. Angélique drague ouvertement Léa avec de délicates attentions ce qui trouble Léa. Cette dernière est piégée par Lougane, elle n’a pas d’autres choix que de répondre aux questions des journalistes sur le cambriolage. Et surprise, Lougane affirme devant les journalistes que c’est Samia qui a signé l’autorisation de stockage des produits toxiques…



Vidal a demandé à un collègue Parisien un nouveau test de Huntington. De son côté, Séverine lui annonce qu’elle n’est finalement pas enceinte. D’autres part, elle s’aperçoit que Vidal est préoccupé et demande ce qui se passe à Victoire. Cette dernière ne peut pas dire la vérité à Séverine…

Estelle fait croire à Francesco à un retour à la normal mais elle le filme à son insu en pleine séance de massage intimes. Quand il s’en aperçoit, il se met hors de lui…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4229 du 4 mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

