Audiences TV prime 3 mars 2021 : « Top Chef » leader devant « The Resident », flop pour « La ferme préférée des Français »

Audiences TV prime 3 mars 2021. Hier soir victoire de M6 en prime-time. C’est en effet l’épisode 4 du concours culinaire « Top Chef » qui est arrivé en tête des audiences de la première partie de soirée avec 3.25 millions de téléspectateurs et 16.2% de part de marché sur l’ensemble du public. Très grosse performance auprès du public féminin avec 30% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



Audiences TV prime 3 mars 2021 : les autres chaînes

On retrouve ensuite TF1 et le retour de la série médicale « The Resident ». 3.18 millions de téléspectateurs et 14.2% de part d’audience pour les deux épisodes inédits de la saison 3. Léger mieux pour le premier d’entre-eux suivi par 3.48 millions de personnes. Durant cet épisode, TF1 était leader.

La sauce ne prend toujours pas pour la série de France 2 « La faute à Rousseau ». Les deux épisodes d’hier soir se sont contentés de 2.78 millions de fidèles soit 12.4% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée devant leur petit écran. Certes c’est un léger mieux avec 200.000 téléspectateurs de plus mais difficile de parler de succès quand même.

Énième programme autour des agriculteurs mais encore une fois cela ne marche pas à tous les coups. Hier soir « La ferme préférée des Français » n’a convaincu que 1.63 million de téléspectateurs et 7.7% de part de marché.



Arte complète notre top 5 avec la rediffusion du film de Claude Sautet « Un coeur en hiver ». Emmené par Daniel Auteuil, Emmanuelle Béart et André Dussollier, il affiche 1.43 million de téléspectateurs pour 6.1% de part de marché.

