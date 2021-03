« Secrets d’histoire » du 15 mars 2021 : ce soir « Victor-Emmanuel II « , le premier roi d’Italie sur France 3 (inédit)

5 ( 4 )



« Secrets d’histoire » du 15 mars 2021. Ce soir c’est un numéro inédit « Secrets d’histoire » que vous découvrirez sur France 3 dès 21h05. Et ce soir Stéphane Bern nous fera découvrir le portrait de « Victor-Emmanuel II « , le premier roi d’Italie.



En dressant le portrait de celles et ceux qui ont été les acteurs majeurs ou emblématiques du passé, l’émission continue de lever le voile sur des hommes et des femmes de légende, qu’ils aient été roi, reine, empereur, artiste, homme d’église ou femme d’influence.

A travers les témoignages des plus grands historiens et écrivains, le téléspectateur découvre alors le quotidien et partage l’intimité de ces illustres personnages.

« Secrets d’histoire » du 15 mars 2021 : VICTOR-EMMANUEL II : LE PREMIER ROI D’ITALIE

Victor-Emmanuel II, premier roi d’Italie, a réussi un véritable miracle au milieu du XIXe siècle : unifier toute la péninsule italienne sous un même drapeau, après des siècles de division et d’occupation étrangère.



Son destin était pourtant loin d’être tracé ! Qui aurait cru que ce prince issu d’une branche cadette de la Maison de Savoie, monté sur le trône du Royaume de Piémont-Sardaigne, par les aléas d’une histoire tumultueuse, allait parvenir à faire d’un rêve ancien une réalité ? Faire d’un vieux pays une jeune nation.

Ce roi, au caractère à la fois rustique et insolite, est avant tout un homme attachant et authentique.

Proche du peuple malgré les fastes de sa cour, il sait conquérir les cœurs et rallier les esprits les plus différents à sa cause. Chasseur invétéré, séducteur malgré lui, Victor-Emmanuel va jusqu’à épouser sa maîtresse, la fille d’un simple tambour-major.

S’il s’affranchit des convenances, Victor-Emmanuel II ne perd jamais de vue sa mission. Guidé par sa bonne étoile, il s’entoure des personnages aussi différents que fascinants, comme Garibaldi, Cavour et tant d’autres. Autant de héros hauts en couleur d’une grande fresque que l’on appelle le Risorgimento, soit la naissance de l’Italie.

La France n’est pas étrangère à cet accomplissement, non seulement par les origines de Victor-Emmanuel II, solidement enracinées en Savoie, mais aussi par sa participation active aux guerres d’Indépendance, sous Napoléon III, avec, à la clé, le rattachement du comté de Nice et du duché de Savoie à l’Hexagone.

Secrets d’Histoire retrace cette épopée haletante, en explorant les plus belles résidences de la Maison de Savoie, les palais romains, mais aussi les paysages grandioses du Sud de la Botte. Un voyage époustouflant dans les pas de Victor-Emmanuel, le premier Roi d’Italie !

🟩⬜️🟥 𝗘𝗣𝗜𝗦𝗢𝗗𝗘 𝗜𝗡𝗘𝗗𝗜𝗧 | Surnommé le « Roi gentilhomme », considéré comme le « Père de la Patrie », homme aux goûts simples et proche du peuple, Victor-Emmanuel II est lundi prochain le héros de #secretsdhistoire ! Siete contenti ? ☺️ #CultureChezNous pic.twitter.com/moRSCZjCqE — Secrets d'Histoire (@secretshistoire) March 11, 2021

« Secrets d’histoire » ce soir sur France 3 mais aussi en avant-première puis replay sur France.TV.

