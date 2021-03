Un si grand soleil : Johanna prise au piège, Gary revoit Myriam, ce qui vous attend vendredi 19 mars (épisode n°605 en avance)

4.9 ( 8 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 605 qui sera diffusé le vendredi 19 mars, Johanna est prise au piège.



En effet, elle continue de clamer son innocence mais personne ne la croit, pas même Guilhem !



Il vient voir Johanna au parloir, qui est convaincue que c’est un coup monté. Mais Guilhem ne la croit pas et lui conseille d’avouer le meurtre de Mickaël… Guilhem s’inquiète pour sa nièce et va parler à Julien. Il lui demande d’essayer de faire parler Johanna. Julien promet de faire son possible mais il pense que Johanna n’a pas tué Mickaël.

En prison, Johanna repense à tout ça… Elle ne voit qu’une seule personne capable de lui faire porter le chapeau : Christophe !



A la coloc, Quentin parle à Davia du coup de coeur de Gary pour sa cousine. Mais Davia pense que Gary n’est pas un homme pour Myriam et elle refuse de l’aider. Quentin donne alors à Gary l’adresse du supermarché dans lequel elle travaille… Gary fait mine de faire ses courses et invite Myriam à prendre un café, elle accepte. Gary apprend qu’elle ne se plait pas dans son travail, il décide de la recommander pour le poste de réceptionniste chez L Cosmétiques…

Myriam se confie à Claire. Elle est heureuse d’avoir rencontré un homme gentil comme Gary, mais il ne l’attire pas.

Rendez-vous vendredi 19 mars à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 2 avril 2021

