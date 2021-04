Plus belle la vie : ce soir, Laetitia rejoint Valentin (résumé + vidéo épisode 4258 PBLV du 14 avril 2021)

5 ( 3 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4258 du mercredi 14 avril 2021 – Laetitia et Valentin sont sur le point de succomber à nouveau ce soir dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». En effet, Valentin est prêt à l’embrasser quand un coup de tonnerre retentit…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4258

A la prison, les secours arrivent à temps. A l’hôpital, Revel, qui a sauvé la vie d’Elsa vient prendre de ses nouvelles. Cependant, il empêche Karim d’aller voir Elsa, car même à l’hôpital elle garde son statut de prisonnière. Les visites aux détenus sont interdites et Karim attendra le procès pour voir Elsa. De son côté, Bilal fantasme sur le côté mafieux des Fedala, il est persuadé que Karim et Abdel préparent un coup et il veut en être. Revel reste troublé par le moment suspendu et partagé avec Elsa dans la cellule…



La tempête arrive et Patrick met la pression à Lola, elle doit descendre maintenant sinon il sera trop tard. Au moment d’évacuer Lola, Patrick reçoit l’info d’une alerte à la bombe à l’hôpital. Alors que toute l’équipe quitte le site pour l’hôpital, Noé rejoint Lola sur l’arbre et font face à la tempête…

Kevin et Emilie ont décidé d’aller chez les Nebout mais ils n’ont pas plus d’intimité là-bas. Franck confronte Sébastien qui explique sa jalousie envers Valentin et la peur de perdre Laetitia…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4258 du 14 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

