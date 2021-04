Ici tout commence du 23 avril : Claire avoue tout (résumé + vidéo épisodes 124 et 125)

5 ( 1 )



Annonces





Ici tout commence du 23 avril, résumés et vidéo des épisode 124 et 125 – Après la déprogrammation de la veille, c’est une double dose de votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » qui vous attend ce soir. Et la vérité va enfin éclater au sujet du testament d’Auguste tandis que Teyssier va se confier sur sa maladie auprès de Constance…



Annonces



Annonces

Deux épisodes inédits à découvrir dès 17h55 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Ici tout commence – résumé de l’épisode 124

Claire reconnaît avoir laissé Louis falsifier la signature du testament pour réaliser la volonté d’Auguste. Rose et Antoine veulent éviter une nouvelle guerre et cherchent le meilleur moyen d’avertir Clotilde. Constatant le froid entre Célia et Jérémy, Vincent encourage Jérémy dans ses choix.

En parallèle, Elodie promet à Louis de le soutenir quoi qu’il arrive. Et pendant un live, Mehdi savoure sa vengeance.



Annonces





Ici tout commence – résumé de l’épisode 125

Claire fait son mea-culpa auprès de Maxime et Salomé alors que la direction de l’école est mise en jeu. Une cheffe étoilée, spécialisée dans le végan, fait son arrivée à l’Institut.

Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 124 du 23 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

Liens sponsorisés