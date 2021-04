« Mon gâteau est le meilleur de France » : lancement ce lundi avec Cyril Lignac sur M6

4.6 ( 11 )



M6 lance ce lundi en access prime time sa nouvelle émission quotidienne culinaire « Mon gâteau est le meilleur de France ». Portée par Cyril Lignac, l’émission verra plusieurs centaines de candidats venir présenter leurs plus beaux gâteaux maison, au cours d’une intense phase d’audition pâtissière.



Seuls les meilleurs d’entre eux seront qualifiés pour la suite du concours et soumis à une sélection exigeante. Et seul un pâtissier verra son gâteau couronné Meilleur de France et ce grand gagnant aura l’honneur de voir son gâteau mis en vente en plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires dans une prestigieuse enseigne de pâtisserie, fondée par le pâtissier Jean-François Feuillette.



Cyril Lignac et sa bande de joyeux experts en plaisirs sucrés Merouan, Louise et Pépée s’en vont sillonner la France entière à la recherche du Meilleur Gâteau de France.

Cette semaine, l’émission la plus gourmande de France met le cap sur Angers. Les grands castings pâtissiers de « Mon gâteau est le meilleur de France » se déroulent dans le prestigieux hôtel de ville de la capitale de l’Anjou.



Nos candidats pâtissiers amateurs venus de toute la région Grand Ouest se pressent pour présenter leurs créations sucrées à un jury au palais particulièrement affûté. Entre saveurs bretonnes, spécialités normandes et entremets exotiques, les papilles de nos jurés vont voyager pour le meilleur et parfois pour le pire…

Quel pâtissier de la région remportera la mise ? Qui aura la chance de se qualifier pour la semaine de finale nationale et peut-être voir son gâteau commercialisé dans une prestigieuse enseigne de pâtisserie ?

Rendez-vous ce lundi 26 avril à 18h35 sur M6.

« Mon gâteau est le meilleur de France » extrait vidéo du lundi 26 avril

"Mon gâteau a toutes ses chances" 💪

À 17 ans, Enzo propose au jury une pâtisserie unique en son genre : le pécho. 😅

📺 #MonGâteau est le meilleur de France, du lundi au vendredi à 18.35 pic.twitter.com/uDKgoEZ1nA — M6 (@M6) April 26, 2021

