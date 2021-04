Plus belle la vie en avance : Alison perd son travail ! (vidéo PBLV épisode n°4270)

4.8 ( 9 )



Cette nouvelle semaine va mal se terminer pour Alison dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, alors que la jeune femme est totalement obsédée par sa « donneuse » et sa famille, elle va délaisser le bar du Mistral…



Résultat, dans l’épisode de vendredi prochain, Sophie lui fait des reproches sur son manque de sérieux.



Elle informe Alison qu’elle a fait appel à une boite d’intérim et qu’ils ont un cuisinier de dispo, elle n’a plus qu’à confirmer ! Alison se vexe et dit à Sophie de prendre le cuisinier, elle s’en va !

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4270 du 30 avril 2021



▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

