Un si grand soleil en avance : un terrible accident de voiture (résumé + vidéo épisode n°631 du 26 avril 2021)

Un si grand soleil du 26 avril en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – C’est un terrible drame qui vous attend ce soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, alors que Claire et Sabine ont passé une super soirée avec Myriam, elles vont assister à un grave accident de voiture…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 631

Sabine dit au revoir à Claire, qui vient de la raccompagner devant chez elle. Claire s’en va et Sabine s’engage sur le passage piéton quand une voiture arrive beaucoup trop vite… La femme au volant, en larmes, donne un coup de volant au dernier moment pour éviter Sabine. Elle vient alors s’encastrer dans une voiture en stationnement ! Claire revient et découvre le conductrice inconsciente…



Alors qu’Enzo va de l’avant, Manu incite Alex à se battre pour ce qui lui tient à cœur. Julie, quant à elle, est décidée à se venger…

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 26 avril

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

