Un si grand soleil en avance : Inès et Jules, c’est fini (résumé + vidéo épisode n°623 du 14 avril 2021)

5 ( 1 )



Annonces





Un si grand soleil du 14 avril en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – C’est terminé entre Jules et Inès ce soir dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ! En effet, alors que la vérité va éclater au grand jour, Jules ne compte pas se remettre avec Inès…



Annonces



Annonces

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 30 avril 2021



Annonces



Annonces



Annonces





Un si grand soleil résumé de l’épisode 623

Grâce au témoignage d’Enzo, la vérité éclate au grand jour et Inès apprend que c’est Etienne qui a fait fuiter sa vidéo sur internet. Elle va retrouver Jules et les deux adolescents s’expliquent… Jules confie à Inès à quel point ça l’a déçu qu’elle puisse le croire coupable. Inès lui précise qu’elle ne voyait pas qui ça pouvait être d’autre… Elle espère que leur histoire va pouvoir reprendre mais Jules lui annonce qu’il ne peut pas. Sans l’intervention de la police, elle le croirait toujours coupable. Jules préfère que ça s’arrête là entre eux.



Annonces





Quant à Billie, à la surprise générale, elle prend parti pour quelqu’un qu’elle ne portait pas dans son cœur. Jérémy, de son côté, est comme un lion en cage.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 14 avril

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

Liens sponsorisés