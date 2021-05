Audiences TV prime 13 mai 2021 : « HPI » toujours large leader, « Show Me Your Voice » dévisse

5 ( 6 )



Audiences TV prime 13 mai 2021. Hier soir, et sans surprise, victoire de la série de TF1 « HPI » toujours large leader mais en baisse par rapport aux deux semaines précédentes. Moyenne 9.15 millions de téléspectateurs, 40.8% de pda sur l’ensemble du public et 46.9% auprès des FRDA-50 (femmes de moins de 50 ans responsables des achats; ndrl). Notez 9.64 millions de téléspectateurs pour le premier épisode de la soirée.



Toujours d’incroyables performances cibles, le public jeune comme le public féminin.

#HPI poursuit son phénoménal succès & continue d'affoler les compteurs ! Av. un score de 📌9.6 M de tvsp.

& des PdA exceptionnelles sur les 2 ep. :

🔴47% s/ les FRDA-50

🔴45% s/ les 15-24 ans

🔴43% s/ les 15-34 ans

🔴41% s/ les 25-49 ans Rdv jeudi prochain pour le final 🔥 pic.twitter.com/V6kV7iSjFu — TF1 Pro (@TF1Pro) May 14, 2021



Audiences TV prime 13 mai 2021 : les autres chaînes

La demi-finale de la Coupe de France de Football – elle opposait le GFA Rumilly Vallières à Monaco – a fait vibrer 2.07 millions de footeux soit 9.1% des téléspectateurs. Pour info Monaco s’est imposée par 5 buts à 1.

France 3 complète le podium avec le film en rediffusion « Money Monster » avec George Clooney et Julia Roberts. 1.41 million de cinéphiles ont répondu à l’appel soit 6% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de jeudi devant leur petit écran.

Si le premier numéro avait plutôt bien fonctionné, le second dévisse. Hier soir « Show Me Your Voice » n’a convaincu que 1.36 million de personnes soit 5.9% des téléspectateurs.

TMC complète le top 5 avec le film « Hunger Games », « L’embrasement » vu ou revu par 803.000 inconditionnels de la saga (4% de pda).

