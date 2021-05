Audiences TV prime 18 mai 2021 : « Tandem » reste leader, succès pour W9 avec les chansons de Jean-Jacques Goldman

5 ( 6 )



Audiences TV prime 18 mai 2021. Et comme chaque mardi soir, c’est la série de France 3 « Tandem » qui s’est imposée en tête des audiences de la première partie de soirée en réunissant 4.51 millions de fidèles soit 20.5% du public présent devant son poste de télévision.



Audiences TV prime 18 mai 2021 : les autres chaînes

On retrouve ensuite TF1 et la suite de la saison 1 de « Lincoln : A la poursuite du Bone Collector ». En moyenne les deux premiers épisodes se sont contentés de 3 millions de téléspectateurs pour une part d’audience globale de 13.4% sur l’ensemble du public. C’est en baisse par rapport à la semaine dernière.

Le podium est complété par « Tomb Raider » sur France 2. Inédit en clair ce film porté par Alicia Vikander a convaincu 2.45 millions de films d’aventures soit 11.1 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de mardi devant leur petit écran.



M6 et la version pro de son concours gourmand « Le Meilleur pâtissier » a fait saliver 2.08 millions de papilles (pda 10.3%). Notez d’excellentes performances sur cibles avec une place de leader sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats et plus généralement les moins de 50 ans.

Beau succès pour W9 avec « Les 20 chansons de Jean-Jacques Goldman préférées des Français ». Le divertissement a pu compter sur 1.09 million de fans du chanteur, soit 4.9% des téléspectateurs.

