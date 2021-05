EXCLU Plus belle la vie : Elsa innocentée et libre, Patrick mal influencé (infos PBLV)

4.8 ( 21 )



Annonces





EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 21 mai Si vous êtes accro à la série de France 3 « Plus belle la vie » et que vous avez hâte de savoir ce qui vous attend, c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Annonces



Annonces

Et dans trois semaines, on peut vous dire que Xavier Revel et Karim Fedala vont réussir à innocenter Elsa et la faire sortir de prison !

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article



Annonces



Annonces



Annonces





En effet, en unissant leurs forces, Xavier et Karim réussissent à remonter jusqu’au faussaire qui a falsifié les documents accablant Elsa. Il s’agit de Ryan Gandier et ils arrivent à lui mettre la pression pour qu’il parle. Le faussaire explique comment Simonin l’a contacté pour maquiller des transferts bancaires au nom d’Elsa Bailly qui étaient à la base au nom de Simonin. Ryan a gardé les originaux dans son ordinateur et s’il balance Simonin devant la juge, Revel promet de lui accorder l’impunité. Gandier se rend dans la bureau de la juge Colbert pour lui remettre les documents originaux !



Annonces





Le procès d’Elsa reprend, Xavier s’engage pour Elsa dans sa plaidoirie. Elle n’a jamais cautionné le trafic d’organe et encore moins s’être enrichie dessus. Le vrai coupable est Arthur Simonin. Abdel fait une brillante plaidoirie en reconnaissant les tords mais aussi l’innocence d’Elsa. Le verdict est rendu : Elsa est libre ! Karim n’est pas là pour accueillir Elsa à sa sortie de prison…

De son côté, grâce à Abdel, Rousseau part démarrer une nouvelle vie au Maroc. Il remercie Abdel et affirme à Alison qu’il lui pardonne. De quoi permettre à Alison d’être en paix avec elle-même.

Quant à Patrick, il se rapproche de plus en plus d’Olivier, un coach qui lui permet de se sentir beaucoup mieux. Patrick l’invite même à dîner chez eux. Babeth est contente qu’Olivier l’aide à sortir de sa dépression mais Emilie ne le sent pas… Et effectivement, Olivier a des méthodes étranges. Il force Patrick à faire des exercices qui lui font très mal et lui fait ensuite avouer qu’il n’est pas à la hauteur… Emilie pense qu’il a une mauvaise influence sur Patrick.

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 3 mai sur France 3

Alison revient à la ferme, et Rousseau la menace avec une arme et lui demande de ne plus jamais remettre les pieds chez lui. Elle est effondrée et Abdel ne sait plus comment la gérer. Revel et Elsa sont dans leur bulle quand ils sont ensemble et se demandent ce qu’ils seraient devenus s’ils s’étaient connus plus tôt. Abdel donne les dernières recommandations à Karim pour le face à face avec Revel. Ce dernier, en pleine audience met toute la faute sur Karim…

C’est le premier jour d’ouverture du cabinet d’Estelle et Vidal. Si Estelle affiche déjà complet, le planning de Vidal est complètement vide. Francesco pense que Vidal est tellement sollicité que son téléphone sonne toujours occupé. Il y a une bonne raison à cela…

Patrick et Ariane sont appelés en urgence pour maitriser deux délinquants. Patrick se fige totalement laissant Ariane seule face à son agresseur…

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 21 Aucune note

Liens sponsorisés