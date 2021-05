Plus belle la vie : ce soir, Cissé vire Patrick du commissariat (résumé + vidéo épisode 4286 PBLV du 24 mai 2021)

5 ( 5 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4286 du lundi 24 mai 2021 – La semaine commence et les choses ne vont pas s’arranger pour Patrick ce soir dans votre feuilleton de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, alors que Cissé pense que Patrick est en plein burn-out, il prend la lourde décision de le mettre à pied en attendant qu’il accepte de consulter un psy…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4286

Cissé pense que Patrick fait un burn out. Il lui interdit le terrain et lui demande de ne pas revenir au commissariat tant qu’il n’a pas vu un médecin. De son côté, Babeth tombe sur un test VIH négatif et pense que Patrick la trompe. La seule personne qui arrive à apaiser Patrick c’est Olivier. Il lui propose de venir dans sa maison. Patrick y fait connaissance de Fleur qui l’accueille chaleureusement et lui fait faire tour du propriétaire. Patrick se sent apaisé dans cette maison où l’entraide et l’affection est de mise…



Elsa et Karim remontent les brettelles de Bilal au sujet de son business avec Suzy. Ils font bonne figure mais le couple Elsa/Karim est désormais séparé. Elsa se force aussi à rompre les liens avec Revel pour sa sécurité. Alison et Abdel sont quant à eux, plus soudés que jamais…

Estelle découvre que Fanny a un rendez-vous galant avec Vidal. Elle va tenter à tout prix de gâcher ce rendez-vous…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4286 du 24 mai

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

