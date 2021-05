Plus belle la vie en avance : Patrick perd son travail ! (vidéo PBLV épisode n°4286)

5 ( 1 )



Alors que Patrick est entrain de tomber dans une secte dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie », les choses vont continuer de mal tourner pour lui la semaine prochaine…



En effet, dans l’épisode de lundi prochain, le commissaire Cissé décide de mettre Patrick à pied !



En effet, Cissé pense que Patrick fait un burn-out et il lui demande de se faire suivre par un psy. Mais Patrick refuse ! Le commissaire du Mistral lui demande de lui rendre son arme et de ne plus mettre un pied au commissariat sans certificat médical stipulant sa capacité à exercer.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4286 du 24 mai 2021



▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

