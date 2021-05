Un si grand soleil : Billie avance, un drame, ce qui vous attend lundi 24 mai (épisode n°651 en avance)

5 ( 2 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Fan du feuilleton « Un si grand soleil » et déjà impatient de savoir ce qui vous attend lundi ? Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°651 qui sera diffusé le lundi 24 mai, Billie décide d’aller de l’avant tandis qu’un nouveau drame se produit.



Annonces



Annonces

En effet, alors qu’à la maison Billie en veut toujours à son père, au lycée les choses s’apaisent.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 4 juin 2021



Annonces



Annonces



Annonces





Billie se rapproche d’Enzo et avec les autres adolescents, elle retrouve goût à la vie et une soirée karaoké s’organise. Sabine les observe de loin avec le sourire avant de parler à Billie. Sabine affirme être là pour elle et Billie, émue, la remercie d’avoir permis l’arrestation du meurtrier de sa mère.



Annonces





De son côté, Clément s’inquiète pour sa fille et Janet lui conseille de couper le cordon. Sabine a Dimitri au téléphone, elle refuse de lui laisser une seconde chance et confirme leur rupture. Elle passe ensuite la soirée avec son père, qui lui a préparé son plat préféré d’enfance : coquillettes et jambon ! Une attention qui fait rire Sabine.

Pendant ce temps là, un drame se produit. Lila, une étudiante, se fait draguer par deux hommes qui ne vont pas la lâcher. Lila va croiser tour à tour, Mo, Antonin et Anissa et Maryline. Tous voient qu’elle est harcelée par deux hommes mais personne n’intervient, à l’exception de Maryline qui appelle la police… Mais la situation finit par dégénérer, Lila tombe à l’eau sur le port ! Elle ne remonte pas à la surface et alors que la police arrive, les deux hommes prennent la fuite.

A l’hôpital, la femme de David le cherche et interroge Claire. Celle-ci décide de couvrir David, qui en réalité est en congés. Elle ment en expliquant qu’il est au bloc. Mais elle appelle ensuite David pour lui dire qu’elle a du mentir pour lui… David est à l’hôtel, il a passé la journée avec une autre femme !

Rendez-vous lundi 24 mai à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés