« Koh-Lanta : les armes secrètes » : qui sont les finalistes ? (résumé + replay 21 mai)

5 ( 2 )



Annonces





Koh-Lanta : les armes secrètes, épisode 11 du vendredi 21 mai 2021 – C’est parti pour le onzième épisode de « Koh-Lanta : les armes secrètes » après l’élimination de Thomas la semaine dernière. Ce soir, c’est la dernière ligne droite ! On connaitra les noms des finalistes de cette saison de Koh-Lanta !



Annonces



Annonces

Le dernier jeu de confort de l’aventure est annoncé. Denis accueille les aventuriers et leur présente la plus belle récompense de la saison : direction Bora Bora dans un bungalow sur pilotis avec piscine, lit, un bon repas et une douche ! Et bien sûr, le petit déjeuner complet le lendemain matin.

L’épreuve est un classique de Koh-Lanta : le parcours en 4 étapes. Lucie et Magali, éliminées les premières, donnent leurs sacs. Lucie donne son sac à Flavio et Magali à Jonathan. Deuxième étape, Jonathan finit dernier et donne son sac à Laure. Arnaud, qui ne comprend pas que les autres ne lui donnent rien pour l’aider à obtenir le confort, précise qu’il ne veut pas d’une victoire facile. Il réclame le prochain sac ! A l’issue de la troisième étape, Laure donne ses sacs à Arnaud. Arnaud, Flavio et Maxine s’affrontent en finale. Maxine n’a que ses 3 kilos de départ et sans surprise, c’est elle qui remporte ce confort !



Annonces



Annonces



Annonces





Il s’agit de la troisième victoire solo de Maxine, le record de la saison. Elle peut partager son confort, sans hésiter Maxine choisit d’emmener Arnaud. Ils profitent à fond !



Annonces





De retour sur le camps, Flavio se donne à fond. Il récure la casserole et part pêcher. Beaucoup y voient une stratégie pour qu’on le garde au prochain conseil…

Pendant ce temps là, Arnaud et Maxine profitent du plaisir de retrouver une douche. Ils dégustent ensuite un délicieux repas avant de s’endormir dans un grand lit confortable. Et au réveil, on leur apporte un petit déjeuner de rêve !

Sur le camps, les aventuriers découvrent un miroir et une balance. Jonathan a perdu 7 kilos, Flavio 10 kilos, Lucie 4kg, Laure 5 kilos, et Magali 9 kilos. Et à peine revenu sur le camps, Arnaud décide d’aller pêcher pour nourrir les autres.

Place à l’épreuve d’immunité. Et Denis annonce une nouvelle fracassante : le premier aura sa place en finale mais le dernier sera éliminé sur le champs ! L’épreuve parait simple : placer des boules dans les trous d’un plan incliné en forme de lézard. Mais il faut d’abord aller récupérer les boules en mer, sous l’eau. Et c’est Arnaud qui remporte la victoire et le totem synonyme d’immunité et d’épreuve d’orientation ! Laure est 2ème, Maxine 3ème, et Jonathan 4ème. L’élimination se joue entre Flavio et Magali ! Magali réussit la première, Flavio est donc éliminé.

Le conseil est dans toutes les bouches. Personne n’est serein mais ça semble se jouer entre Lucie et Magali. Et Lucie a une arme secrète, elle peut priver quelqu’un de son vote.

C’est l’heure du conseil. Lucie utilise son arme secrète, elle va voter deux fois et désigner une personne qui ne votera pas ! Elle décide de prendre le vote de Magali. Et c’est finalement Magali qui est éliminée, à un seul vote d’écart avec Lucie. Sont donc finalistes : Arnaud, Jonathan, Lucie, Maxine et Laure.

Si vous avez manqué l’épisode 11 du 21 mai 2021, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le vendredi 28 mai pour suivre l’épisode 12 de « Koh-Lanta, les armes secrètes ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés