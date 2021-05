Un si grand soleil : David témoin capital, Ludo enchaine, ce qui vous attend vendredi 28 mai (épisode n°655 en avance)

4.9 ( 10 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°655 qui sera diffusé le vendredi 28 mai, David avoue être un témoin capital sur l’enquête sur la mort de Lila.



En effet, alors que la police interroge l’un des deux coupables sans rien détecter, David se sent mal et sa femme se pose des questions.

A l’hôpital, Claire l’interroge. David avoue qu’il trompe sa femme et que ça le rend mal. Et il a été témoin de l’agression de Lila, il a vu les deux agresseurs !



De son côté, Ludo enchaîne les femmes… A la coloc, Maryline et Bilal se posent des questions. Loin d’imaginer ce qu’il fait, ils pensent qu’il a trouvé un second job pour financer les travaux de l’appartement. Ludo croise Johanna à l’hôtel où il a son prochain rendez-vous. Il prétexte être là pour des raisons professionnelles et Justine arrive… C’est sa nouvelle cliente.

Rendez-vous vendredi 28 mai à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

