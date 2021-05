Un si grand soleil : Lila retrouve morte, Ludo devient escort, ce qui vous attend mardi 25 mai (épisode n°652 en avance)

4.9 ( 10 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°652 qui sera diffusé le mardi 25 mai, Lila est retrouvée morte dans le port.



Annonces



Annonces

En effet, la police retrouve son corps sans vie. Lila semble s’être noyée et c’est Manu qui est chargé de l’enquête. Et comme la veille Maryline a appelé pour signaler une agression, il ne croit pas que ce soit un accident.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 11 juin 2021



Annonces



Annonces



Annonces





La police interroge Maryline et Mr Genton. Maryline reproche à Manu de ne pas être intervenu assez vite pour sauver la jeune femme… Anissa et Antonin apprennent eux aussi la mort de Lila, ils vont d’eux-mêmes parler à la police.



Annonces





David, le collègue de Claire, apprend lui aussi la nouvelle en lisant un article et il semble particulièrement bouleversé… De leur côté, les deux harceleurs se promettent de ne rien dire à personne.

Quant à Ludo, Alix lui a trouvé un premier contrat avec une amie déprimée. Il devient véritablement escort en rencontrant Mélanie, son premier contrat. La rencontre se passe mal dans un premier temps parce que Mélanie travaille dans l’industrie du foie gras. Ludo n’apprécie pas et l’envoie balader… Mais après un coup de fil à Alix, Ludo et Mélanie se calment. Ils passent finalement la soirée ensemble et la finisse à l’hôtel…

Rendez-vous mardi 25 mai à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

A LIRE AUSSI : Interview exclu “Un si grand soleil”, Moïse Santamaria : “la relation entre Manu et Elsa est toxique”

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés