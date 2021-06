Plus belle la vie : ce soir, Emilie en grand danger (résumé + vidéo épisode 4294 PBLV du 3 juin 2021)

4.9 ( 8 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4294 du jeudi 3 juin 2021 – Les choses vont mal tourner pour Emilie ce soir dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». En effet, alors qu’Olivier a compris qu’elle était en infiltration, il va décider de la punir… Cyril prend le téléphone d’Emilie et l’emmène de force dans la chambre d’Olivier…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4294

Patrick renonce à tuer Thibault Clément. Abattu, il fait part à Olivier de son échec. Patrick a besoin de repos et Oliver l’enferme à clef dans la chambre. Emilie surprend Fleur sortir de la chambre d’Olivier en petite tenue, elle lui explique qu’elle était en « mission d’amour ». Toutes les femmes de la communauté participent avec joie à ces missions. Emilie est horrifiée et comprend que ces femmes subissent des viols. La banque a appelé Babeth ; Patrick a vidé son livret A et a fait des virements à Olivier Jourdan…



Frémont et Mme Cabri caftent à Vidal qu’Estelle et Francesco ont des problèmes conjugaux. Mais face à Vidal, Estelle n’assume pas la crise qu’elle traverse dans son couple et fait croire que tout va bien. D’ailleurs Vidal vient déjeuner chez eux. Estelle et Francesco se mettent d’accord pour une trêve. Trêve qui est de courte durée…

Pendant la nuit, Sacha a encore reçu des messages haineux visés. Léo convainc Sacha de porter plainte, cela ne doit pas rester impuni…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4294 du 3 juin

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

