Ici tout commence du 23 juin : Charlène et Emmanuel, le clash (résumé + vidéo épisode 168)

Ici tout commence du 23 juin, résumé et vidéo de l’épisode 167 – C’est une très mauvaise ambiance qui règne chez les Teyssier ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Charlène découvre que sa mère et son frère savaient qu’Emmanuel avait embrassé Marta. Et un clash éclate entre le père et la fille…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Anaïs avoue, Teyssier sous pression, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 21 au 25 juin)



Ici tout commence – résumé de l’épisode 167

Charlène révèle à sa famille que son père a embrassé Marta mais ne tarde pas à comprendre qu’ils étaient déjà au courant. Teyssier la renvoie sèchement à son histoire avec Hugues.



Pendant ce temps là, ’Anaïs risque de tout perdre. Et chez les Rivière, l’ambiance est aussi électrique entre les deux sœurs. Pour sauver la cohésion familiale, Gaëtan intervient en faveur de Louane. Aux marais, Laetitia se sent exclue.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 167 du 23 juin

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

