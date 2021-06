Plus belle la vie : ce soir, Thomas et Roland se retrouvent (résumé + vidéo épisode 4307 PBLV du 23 juin 2021)

5 ( 5 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4307 du mercredi 23 juin 2021 – Thomas et Roland vont se retrouver ce soir dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, loin d’imaginer que son père ment, Thomas est touché par la maladie de Roland et ils se rapprochent…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4307

Un contrôleur social se rend chez Emma et pointe tout ce qui ne va pas. Emma fait son maximum et Franck vient lui rendre visite, elle craque et boit un verre pour se détendre. Le chef de chantier où a été retrouvé Bonnet, indique à Éric qu’il manque des lots de parpaings, il y a donc peut-être une autre personne emmurée dans cette usine. De son coté, Ariane convainc Cissé de voir Robin et lui donne l’adresse du café où il squatte…



Roland profite de cette situation et convainc Riva de continuer à mentir. Les Mistraliens s’inquiètent pour Roland et chacun y va de son petit geste pour le contenter. Riva convainc Thomas de retourner au chevet de son père. Cette fois, Thomas est bien décidé à ne pas se laisser passer devant et force le passage à Frémont et Léo…

Boher met en application ce qu’il lit dans son livre sur le plaisir féminin. Léa est touchée par ses efforts et ensemble ils commentent les différentes positions jusqu’à repasser à la pratique…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4307 du 23 juin

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

