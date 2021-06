Ici tout commence du 24 juin : Claire et Antoine confrontent Teyssier (résumé + vidéo épisode 169)

4.9 ( 9 )



Ici tout commence du 24 juin, résumé et vidéo de l’épisode 169 – Claire et Antoine vont confronter Teyssier ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, ils décident d’aborder avec lui le sujet Marta et le bisou… Teyssier nie en bloc et affirme qu’Anaïs a tout inventé !



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 169

Antoine et Claire confrontent Teyssier au sujet de l’incident du baiser avec Marta. Ce dernier nie tout, prétextant que Claire a trouvé une occasion de le destituer à nouveau. Lionel s’apprête à confectionner le gâteau d’anniversaire de sa soeur.



Fragilisé, Teyssier essaie d’intimider Lisandro pendant qu’Antoine et Claire interrogent Marta. Louane arrive à ses fins, au détriment de Jérémy. En cuisine, Kelly tente de rattraper le coup.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 169 du 24 juin

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

