« Plus belle la vie » spoilers : tempête, naufrage, survie.. l’été s’annonce chargé dans PBLV ! Comme vous le savez la saga estivale de « Plus belle la vie » va démarrer le mardi 30 juin. Et si nos héros vont pour l’occasion quitter le Mistral pour des décors paradisiaques, ne vous attendez pas pour autant à une histoire à l’eau de rose. Car ils vont être confrontés à des conditions parfois extrêmes…



Dans les pages du nouveau numéro du magazine Télé-Loisirs, nous voilà prévenus. Derrière des décors de rêve, la vie de nos héros ne sera pas forcément de tout repos, bien au contraire. Tempête, naufrage, survie…ils seront tout sauf épargnés.

Tout va plutôt bien démarrer puisqu’une poignée de Mistraliens va embarquer pour une croisière écoresponsable d’une semaine avec pour objectif de nettoyer les plages.

Oui mais une tempête va frapper et faire beaucoup de dégâts. Le bateau va faire naufrage et seuls 7 survivants vont s’en sortir… Ils vont vivre des situations extrêmes, si extrêmes que les fidèles vont découvrir leur(s) personnage(s) préféré(s) sous un nouveau jour.



Isolés de tout sur une île déserte, enfin censée l’être, ils vont devoir faire appel à leurs instincts de survie pour s’en sortir. Beaucoup d’émotions au programme car qui dit « survivants » dit aussi « victimes » et nos héros vont devoir aussi gérer cette terrible épreuve.

Au casting

Fanny Lorène (Prudence Leroy), Romain Vidal (Simon Erhlacher), Céline Frémont (Rebecca Hampton), Laëtitia Belesta (Caroline Riou), Claude Rochat (Charles Schneider) et Bilal Bailly (Kjel Bennett).

Synopsis officiel : Ce devait être une croisière écologique et bon enfant… la virée va se transformer en cauchemar ! Une terrible tempête fait chavirer le destin de plusieurs Mistraliens. Echoués sur une île déserte, ils vont devoir faire preuve d’imagination pour cohabiter et survivre, surtout que d’étranges créatures semblent habiter l’île.

Le saviez-vous ?

Vous les pensiez loin sur une île déserte ? Et bien selon Télé-Loisirs, le tournage ne s’est pas déroulé très loin mais sur une plage de la commune voisine de Martigues. Les équipes de postproduction ont fait le reste pour donner l’illusion d’une île déserte perdue au milieu de nulle part.

Alors prêts pour l’embarquement ? Rendez-vous le mardi 30 juin 2021 dès 20h20, pour un épisode spécial qui nous promet un changement radical…

D’ici-là, retrouvez « Plus belle la vie » chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi, dès 20h20 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV. Et bien sûr Stars Actu avec nos news, indiscrétions et exclu et autres spoilers.

