Plus belle la vie : ce soir, 2 épisodes à la suite (résumés + vidéo épisodes 4309 et 4310 PBLV du 25 juin 2021)

4.7 ( 15 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumés et vidéo des épisodes 4309 et 4310 du vendredi 25 juin 2021 – C’est une double dose de votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie » qui vous attend ce soir puisque la chaîne diffusera deux épisodes à la suite à partir de 20h10. Et on peut dire que Babeth déprime d’être enceinte et qu’elle n’a pas du tout envie d’avoir un bébé à son âge !



Annonces



Annonces

Deux épisodes inédits à découvrir dès 20h10 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Jacob enlève Ariane, François de retour (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4309

Camille se réveille à l’hôpital, elle a fait un coma éthylique. Alice compte incriminer Emma et tirer ça à son avantage. De retour à la maison Emma arrive à donner de la force à Camille mais sans le savoir va la conduire vers le danger. Robin rappelle Cissé pour le rembourser et Ariane pousse le père à s’impliquer et à aller voir son fils. Arrivé au rendez-vous, Cissé marche sur des œufs avec Robin et lui demande s’il connait Sabine Lambert. Robin se braque net…



Annonces





Riva réussit à convaincre Thomas de se réconcilier avec Kilian et propose un escape game pour faire plus ample connaissance. Le jeu tourne vite au drame à cause d’une erreur de Kilian. Les deux frères se bagarrent et l’animateur est obligé de les séparer. Devant Roland, Kilian et Thomas jouent le jeu de la réconciliation…

Intrigué par un message de Sabrina, Sacha lui demande tout naturellement de participer à la programmation du festival et ainsi donner la parole aux pauvres…

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4310

Cissé redevient le flic pro et insensible, il dénonce Robin à Revel. Ariane n’en revient pas que Cissé jette son fils en pâture au procureur. Ariane est bien obligée de coffrer Robin et de l’amener au commissariat. De son côté, Camille se rapproche petit à petit un peu plus de son but et retourne à un endroit précis. Son appel a été entendu, Camille est troublée, désormais rien ne sera plus comme avant…

Léa ne veut pas précipiter les choses avec Boher. Ils se rendent pour la première échographie, tous les deux sont très émus et repartent la photo du bébé. Babeth est stressée et chiante et toute la famille en fait les frais. Le moment est venu pour elle d’annoncer sa grossesse à sa famille…

C’est le jour du départ de la croisière écolo de GTS pour nettoyer les plages. Si au départ Céline n’a pas envie d’accompagner le groupe, elle change vite d’avis quand elle voit Vidal, lui aussi de la partie…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4310 du 25 juin

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 15 Aucune note

Liens sponsorisés