Plus belle la vie : ce soir, Ariane s’emporte contre Cissé (résumé + vidéo épisode 4298 PBLV du 8 juin 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4298 du mardi 8 juin 2021 – Ariane est remontée et s’emporte contre le commissaire Cissé ce soir dans votre série de France 3 « Plus belle la vie ». En cause, le fait qu’il ait préféré confier une enquête à Eric plutôt qu’à elle… Et ça tourne vite au clash…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4298

Patrick annonce à Cissé qu’il veut porter plainte contre Thibault Clément pour viol. Cissé est abasourdi et promet de n’en parler à personne mais Patrick, qui compte se reconstruire assume son trauma devant ses collègues. Ariane et Eric veulent venger Patrick et faire la peau à Thibault Clément lors de son transfert aux Baumettes. Léa va orienter son père vers une association spécialisée dans l’aide aux victimes et rebooste Emilie qui ne se sent pas très bien…



Mila et Mouss hallucinent de voir l’appartement d’Estelle et Francesco complétement vide et l’entente entre eux pas du tout au beau fixe. La crémaillère est prévue demain soir et Estelle et Francesco se tirent la bourre pour savoir lequel des deux osera annuler…

Victoire et Luna ne savent plus quoi faire pour remonter le moral de Sacha. L’autel installé devant le bar ne rassure pas Alison qui commence à devenir parano…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4298 du 8 juin

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

